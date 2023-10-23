بدء فعاليات الأسبوع الثقافـي الثاني «تحديات وآمال» بوادي المعاول

متابعة ـ سيف الغافري:

بدأت بولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني (تحديات وآمال) الذي تنظمه مدرسة عبدالله بن الحارث للتعليم الأساسي في متحف بيت الغشام وجمعية المرأة العمانية ويتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات والمسابقات والمعارض وتقديم أوراق العمل. وتم تدشين فعاليات الأسبوع الثقافي بافتتاح المعرض الفني الذي تضمن أعمالا فنية من إنتاج الطلبة في التصميم والزخارف الفنية والتشكيل والرسم بالألوان المائية والخشبية وتقنية التظليل بقلم الرصاص والفحم، كما تم تقديم ورقة عمل حول التحصيل الدراسي من وجهة نظر الطالب والمعلم وأولياء الأمور.

وفي اليوم الثالث أقيمت التصفيات الأولية للمسابقة الثقافية بين مدارس ولايتي وادي المعاول ونخل ، وتقام في جمعية المرأة العمانية بالولاية محاضرة بعنوان التحصيل الدراسي وأهميته لدى طالب العلم يقدمها سالم بن علي النعماني ، وجلسة نقاشية بعنوان الواجبات والاختبارات وأثرها على التحصيل الدراسي بمتحف بيت الغشام يقدمها يعقوب بن زاهر الشقصي رئيس قسم تقويم تعلم مواد العلوم التطبيقية بتعليمية جنوب الباطنة، وفعالية تجربة مدرسة خاصة بالتعاون مع مدرسة نخل للتعليم الأساسي، إضافة لجلسات إرشادية لطلبة الصف الثاني عشر ويقدم مختار بن محمد السالمي رئيس قسم الأنشطة التربوية بتعليمية المحافظة محاضرة الأنشطة المدرسية ودورها في التحصيل الدراسي وذلك عبر منصة جوجل ميت ، وتقام في اليوم الرابع ندوة التحصيل الدراسي (تحديات اليوم وآمال الغد) في قاعة البيلسان تحت رعاية سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس حماية المستهلك بحضور عدد من المسؤولين والتربويين وتشتمل على أوراق عمل مُثرية لمجموعة من المحاضرين والأكاديميين. كما يصاحب فعاليات الأسبوع الثقافي حلقة عمل حول برمجة الروبوت بالتعاون مع جماعة الهندسة بجامعة السلطان قابوس، وزيارة مجموعة من طلبة المدرسة للكلية الوطنية لتقنية السيارات، إضافة إلى تقديم العديد من الحلقات التخصصية والمحاضرات ذات الصلة. وتختتم فعاليات الأسبوع الثقافي بإقامة نهائي المسابقة الثقافية بين مدارس ولايتي نخل ووادي المعاول وتكريم الفائزين والمشاركين والداعمين.

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