ختام الحلقة التدريبية عن الإنتاج الاحترافـي السينمائي للأفلام الروائية القصيرة

مسقط ـ «الوطن»:

اختتمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة المسرح والسينما حلقة عمل تطوير إنتاج سينمائي احترافي للأفلام الروائية القصيرة التي استهدفت 28 مشاركا ومشاركة من المستوى المتقدم وذوي المهارات في الإخراج وكتابة السيناريو والتصوير؛ ممن لهم أعمال سابقة ويرغبون في تطويرها لعمل فيلم احترافي، والتي قدمها المخرج محمد الكندي والمصور محمد الفارسي وهدفت الى صقل وتطوير مهارات الشباب في مجال الإنتاج كُل بحسب اختصاصه والعمل على انتاج أفلام قصيرة سينمائية احترافية.

وقال محمد بن سعيد الفارسي مدرب الدورة: أن حلقة عمل وتطوير إنتاج سينمائي احترافي تعتبر حلقة شاملة في كل المحاور في الإنتاج السينمائي الروائي والوثائقي، حيث بدأت الحلقة بالفكرة والسيناريو والتفريغ واختيار مواقع التصوير وكيفية البدء في التصوير وانتهت بالإخراج الجيد للعمل والمونتاج والموسيقى التصويرية وبحضور الفنانين المشتغلين على الموسيقى التصويرية وكانت تحت إشراف لورا السيابية.

وأضاف تعتبر هذه الحلقة من الحلقات العملية الناجحة حيثُ لمست تجاوب وتفاعل المتدربين وحبهم وشغفهم وتعطشهم لمثل هذه الحلقات التي تخرج بأعمال جميلة وتغذي القطاع السينمائي في بلادنا، كما عبرّ المتدربون من خلال تواجدي معهم عن شكرهم وامتنانهم بالحضور والقيمة المستفادة من هذه الحلقات وتجمع السينمائيين العمانيين وخبرات في عدة مجالات فنية رائعة.

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