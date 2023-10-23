سلطنة عمان تشارك فـي صالون الجزائر الدولي للكتاب

الجزائر ـ العُمانية: تشارك سلطنة عُمان، ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب في فعاليات الدورة الـ 26 من صالون الجزائر الدولي للكتاب المقرّر تنظيمُها بدء من الغد 25 أكتوبر وإلى 4 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالجزائر.

وعرف جناح سلطنة عُمان، خلال الدورات السابقة من صالون الجزائر الدولي للكتاب، إقبالا واسعًا من الجمهور الجزائري، وكانت مختلف الإصدارات العُمانية تنفدُ في الأيام الأولى من هذه الفعالية. ويؤكّد المنظّمون أنّ هذه الدورة من الصالون، ستُسجّل مشاركة 1283 عارضا، يمثّلون 61 بلدًا. وتشهد هذه الفعالية الثقافية التي تحمل شعار (أفريقيا تكتب المستقبل)، مشاركة 478 عارضا إفريقيًّا، فضلا عن 267 عارضًا جزائريًّا، و361 عارضًا عربيًّا، و625 عارضًا أجنبيًّا، وسيصلُ عدد العناوين المعروضة إلى 300 ألف عنوان، علاوة على تنظيم 40 نشاطا ثقافيًّا وأدبيًّا طيلة أيام الصالون.

وستحتفي هذه الفعالية الدولية بعدد من الشخصيات، على غرار المفكر مالك بن نبي (الجزائر)، والكاتب فرانز فانون (الجزائر)، ونلسون مانديلا (جنوب افريقيا)، كما سينزل عددٌ من أشهر الكتّاب ضيوفًا على الصالون، أبرزُهم رشيد بوجدرة، وواسيني الأعرج، ومايسة باي، وأمين الزاوي، ومليكة رحال، وعمار محند عامر، وأكلي تاجر (الجزائر)، وكاليكست بيالا (الكاميرون)، وتييرنو مونينمبو (غينيا)، ومانهوغنان كاكبو (بنين)، وفاطوماتا كايتا (مالي)، وتود شيبارد (الولايات المتحدة الأميركية)

وقد اختار المنظّمون أن تكون القارة السمراء (أفريقيا)، ضيف شرف هذه الدورة من الصالون، لذلك ستكون الآداب والثقافة الأفريقية محور هذا الحدث الثقافي الأكثر شعبية في الجزائر، وسيركز الصالون على الكنوز الثقافية والأدبية للقارة السمراء من خلال برنامج يُعنى باكتشاف المؤلفين أصحاب الصيت الواسع، إذ سيتداول روائيُّون، ومؤرّخون، وباحثون من أفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وآسيا على حلقات نقاش حول التراث الثقافي والإبداع الأدبي، فضلا عن تناول تحديات القارة السمراء في مطلع القرن الحادي والعشرين.

ومن أبرز الفعاليات الثقافية التي يتضمّنُها البرنامجُ ندوة بعنوان (المشترك الصوفي الجزائري الأفريقي.. قوة ناعمة من أجل مستقبل أفريقيا)، و(المرأة في الآداب الأفريقية الناطقة بالفرنسية والإنجليزية.. صمودٌ ورُقيّ)، و(الفكر الأفريقي وتأكيد الذات في القرن الحادي والعشرين)، يُقدّمُها الراوي الشعبي إبراهيما سومانو (مالي)، و(المدينة والريف.. ذاكرة المشاهد الأفريقية)، يشارك فيها الروائيُّ تيرنو مونينيمبو (غينيا)، و(المدينة في أعمال محمد ديب)، ويشارك في تنشيطها صبيحة بن منصور وحسين علام (الجزائر)، فضلا عن ندوة بعنوان (الكتاب الورقي والرقمي وتداولهما عبر أفريقيا)، وندوة حول (الالتزام في الأدب الأفريقي)، وندوة أخرى حول نلسون مانديلا بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله (2013/2023).