انت الان تتابع خبر في شهر العسل.. انفصال مجدي الهواري عن زوجته الجديدة دنيا عبد المعبود يشعل السوشيال ميديا والجمهور مصدوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بانفصال المخرج الشهير مجدي الهواري عن زوجته الجديدة دنيا عبد المعبود رغم مرور ايام من زواجهم.

وتناقل الجمهور خبر طلاق الثنائي بشكل كبير للغاية، رغم عدم وجود أي تصريح رسمي من الطرفين، التي يبدوا أن الأمر مجرد شائعة لا أكثر.

وقبل ايام فوجئ الجميع بتصرف مفاجئ للفنانة غادة عادل، بعد زواج طليقها مجدي الهواري من الاستايلست دنيا عبد المعبود.

كانت غادة عادل تحتفظ بعدد قليل من الصور التي جمعتها بطليقها مجدي الهواري، بعد انفصالهما أبرزها الصورة التي وثقت رحلتهما الأخيرة رفقة أبنائهما إلى جزيرة ميكونوس اليونانية.

غادة عادل ظهرت في الصورة مع مجدي الهواري وأولادها والإعلامية إنجي علي وابنتها، وهم يتناولون الطعام ويستمتعون بالأجواء الصيفية في يوليو الماضي.

ما إن أعلن مجدي الهواري خبر زواجه وبدأت مراسم احتفاله بزواجه من الاستايلست دنيا عبد المعبود، إلا وحذفت غادة عادل هذه الصورة من حسابها بإنستجرام رغم ظهورها في الأيام السابقة لهذه القصة.

اعتبر البعض أن حذف غادة عادل للصورة التي جمعتها بمجدي الهواري من حسابها على إنستغرام، هي ردة فعل منها على زواجه الجديد.