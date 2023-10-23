أغنية "دادينا" لبهاء سلطان تتخطى حاجز الثلاثة مليون مشاهدة في أسبوع

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت أغنية "دادينا" للفنان بهاء سلطان نجاح كبير، وردودد افعال ايجابية، بعد ان تصدرت الترند على محركات البحث.

نسبة مشاهدات أغنية “دادينا”

وتخطت حاجز الثلاثة مليون مشاهدة، بعد أسبوع واحد من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع منصات التواصل الإجتماعي.

كما حقق العمل أكثر من الثلاثة مليون متابعة في المملكة العربية السعودية، ونالت الأغنية إعجاب واستحسان الجمهور، وتصدرت قائمة الأكثر متابعة في الوطن العربي.

التعاون الثاني بين بهاء سلطان والموزع أحمد عادل

وتعد أغنية دادينا، هي التعاون الثاني بين بهاء سلطان والموزع أحمد عادل بعد أول تعاون بينهما في أغنية دلوقتي عجبناكو، التي طرحها ضمن ألبومه الأخير وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

أغنية “دادينا”

أغنية "دادينا" من إنتاج روتانا ميوزيك جروب، ومن كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

كلمات أغنية "دادينا"

وتقول بعض كلمات الأغنية:

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

من الطيبة اتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا



عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

من الطيبة اتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

نشيل ليه شيله مش شيلتنا

ونخش ليله مش ليلتنا

ما فضيناها سيرة

ما بالسلامة نشوف راحتنا

ده احنا ضحينا بحياتنا

عملنا حاجات كتير

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا

فيها اللي قل واستغل

واللي باعنا بيعه

عاشرنا ناس فظيعه

ناس محتاجين قطيعه

قابلنا شر شُفنا غل

وقولنا توبه يابا

عايشين في وسط غابه

خلينا مع الغلابه

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

ما حدش مقدر

ودينا آخرة ده كله اتنسينا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا عيني ويابا

يا عيني يا بابا علينا