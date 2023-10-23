انت الان تتابع خبر أول رد فعل من الفنانة غادة عادل بعد زواج طليقها مجدي الهواري.. لن تصدقوا ماذا فعلت! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في أول ردّ فعل للفنانة المصرية غادة عادل بعد زواج طليقها من دنيا عبد المعبود، مساء الأحد الماضي، أقدمت الفنانة على حذف كل صور طليقها المخرج مجدي الهواري من حسابها في "إنستغرام".

وفي وقت سابق نشرت الفنانة صوراً وثّقت بها رحلتها إلى اليونان مع طليقها وأبنائهما وبصحبتهما الإعلامية إنجي علي، وفور إعلان الهواري عن زواجه حذفت غادة الصور من حسابها في "إنستغرام".وأحتفل االمخرج الشهير مجدي الهواري بزواجه من مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

من ناحية أخرى، تستعد غادة عادل لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم "حالة خاصة"، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، ويشارك غادة في بطولته الفنان الشاب طه الدسوقي، على أن يُعلن عن باقي الأبطال قريباً.