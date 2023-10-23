انت الأن تتابع خبر سنضم سيناء لإسرائيل: تفاصيل رسالة التهديد التي وصلت أنغام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة المصرية انغام حديث مواقع التواصل خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية الحرب الكلامية التي اشتعلت بينها وبين المتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

ويبدو ان هذا الجدل، دفع أحد الأشخاص المجهولين التابع للكيان الصهيوني لارسال رسالة لانغام تتضمن تهديدا مباشرا لها وللدولة المصرية، بحسب كلامها.

ونشرت أنغام نص الرسالة التي جاء فيها: "الفنانة غير الفاضلة أنغام... تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذي قمت به أنت ومن معك من الفنانين... ومثل هذه التجمعات والهتافات الرخيصة لن تؤثر في عزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية... ومثل ما تمت إبادة جماعية للفلسطينيين قادرين على إبادتكم عن بكرة أبيكم وضم أراضيكم لأراضينا وسيناء ستصبح أرضاً إسرائيلية شئتِ أم أبيتِ، سواء الآن أم لاحقاً... الوقت كفيل لتعلموا من هي إسرائيل وماذا تستطيع أن تفعل بشعوب ذليلة... إسرائيل من عشرات السنين ترى دمكم رخيصاً وقتلت منكم الآلاف ولا تستطيعون فعل شيء... فقط اجتماعات وهتافات رخيصة مثلك ومثل الحثالة اللي معك... إسرائيل تاج على رؤوسكم".

وعلّقت أنغام على هذه الرسالة قائلةً: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة ولم ينل مني إلا ضحكات استهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلّة حيلة".

وأضافت: "نعلم جيداً من أنتم... محتلين ومغتصبين وسفّاحين... هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودّعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكّركم التاريخ في الأصل... لست بصدد الدفاع عن مصر لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا يزال غائراً على جبينكم الذي نكسّناه... مصر التي ستظل الى الأبد كابوساً لن تستيقظوا منه وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خسّتكم تذكّركم دوماً بأحلك لحظات عاشها شعبكم".

واختتمت أنغام رسالتها مؤكدةً: "وستبقى أرض سيناء الى الأبد تشهد كل حبّة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعداً كل ساعة لا كل عام. شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة... ولنا لقاء قريب ترون فيه إسرائيل تراباً تحت أقدامنا".