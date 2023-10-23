انت الأن تتابع خبر الجمهور مصدوم .. السعودية زينة عماد تعاني من مرض خطير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وجود عماد عن مرض شقيقتها الفنانة السعودية زينة عماد، عبر حسابها على موقع "إكس"، مؤكدة انها تعاني من التهاب حاد في الكبد.

وكتبت باللغة الإنكليزية قائلةً: "أنا أتألم.. أختي أحلى إنسانة عرفتها في حياتي مِعطاءة دائما .. دائما موجودة من أجل الجميع ولديها دائمًا أكبر قلب وأجمل ابتسامة".

وأضافت: "الآن تم تشخيص إصابة طفلتي بالتهاب الكبد الحاد، ولا تستطيع أن تأكل وبالكاد نرى ابتسامتها، يارب ألطف بحالها".

صُدم الجمهور بهذا الخبر وتمنوا للفنانة الشابة الصحة والسلامة.

كما تفاعل عدد كبير من نجوم الخليج والعرب مع تدوينة شقيقة زينة عماد، فكتبت نوال الكويتية: "زينة الحبيبة كثر ما ضايقني الخبر كثر ما إيماني بالله كبير إنه بيقومك بالسلامة وترجعين بصحة وعافية وتبشرينا بسلامتك بإذن لله".



وغرّدت أحلام الشامسي: "الف سلامه عليك حبيبتي بنتي الغالية سلامتك قدامك تقومين وتسلطنين وتسلطنينا معك استودعتك الله".



وقال عايض يوسف: "ألأف لا بأس لأختنا الغالية، ما تشوفين شر وتقومين بالسلامة يا رب وترجعين توقفين على المسرح وتغنين لنا من ابداعاتك".



ودوّنت أصالة نصري: "صديقتي الصغيره الموهوبه المهذًبه زينه سلامة قلبك الله يعافيكي وترجعي تكملي رسالتك المشرّفه وأنتِ بكامل الصحّه والعافية".



وتجدر الإشارة إلى أن ظهور زينة عماد الأخير، كان في حفلها الذي أحيته الخميس الماضي في حفل افتتاح "دورة الألعاب العالمية القتالية"، في الصالات الخضراء بالعاصمة السعودية الرياض.