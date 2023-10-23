نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على مسيرة وائل الابراشي المهنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامي الراحل وائل الإبراشي التريند على جوجل وعلى منصة «X» (تويتر سابقًا)، خلال الساعات الماضية، رغم من وفاته منذ ما يقرب من عامين، بسبب تغريدة جديدة من حساب موثق يحمل اسمه، تواجد اسم الإعلامي الراحل ضمن قائمة "التريند" في موقع X، بعد تدوينة جديدة نُشِرت من حساب موثق يحمل اسمه على موقع أكس، عن خبر عن حريق في فندق مهجور بمنطقة الزمالك في القاهرة، وتفاعل عدد كبير من المستخدمين مع التدوينة.

برامج وائل الإبراشي



عمل الإعلامي وائل الإبراشي في الصحافة لعدة أعوام بجريدة روزاليوسف ثم جريدة صوت الأمة، قدم برنامج «الحقيقة» على قناة دريم، وكان يعتبر من أهم البرامج في مشواره الإعلامي، كما قدم العديد من البرامج، أبرزهم برنامج ( العاشرة مساء، كل يوم، التاسعة) الذي ظل مستمرًا فيه حتى أصيب بفيروس كورونا.

وفاة وائل الإبراشي





تعرض الإعلامي الراحل وائل الإبراشي للإصابة بفيروس كورونا في شهر ديسمبر من عام 2020، وتوفي الراحل وائل الإبراشي في 9 يناير في عام 2022، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بعد إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، وأثارت سحر الإبراشي ارمله وائل الإبراشي حالة من الجدال بعد وفاته، وذلك بعد أن قامت باتهام أحد الأطباء بأنه سبب في تدهور حالته الصحية أثناء فترة العزل المنزلي، وعلى الفور قامت حينها نقابة الأطباء بفتح تحقيق في تلك الواقعة.

دعاوى قضائية لـ وائل الابراشي

اتهم وائل الابراشي في قضايا خاصة التحريض علي عدم تنفيذ القانون بمقالة حث فيها الناس علي عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية مما قضي إلى تحويله إلى محكمة الجنايات.

حياة وائل الابراشي الشخصية



يعتبر الإعلامى وائل الإبراشى من مواليد 26 أكتوبر 1963 بالدقهلية، عمل فى بداية حياته بمؤسسة روز اليوسف ثم رأس تحرير جريدة صوت الأمة لكن استقال منها سنة 2010، اتجه لمجال الإعلام وتقديم البرامج، وقدم برامج" الحقيقة والعاشرة مساء، برنامج التاسعة"، تزوج وانجب ابنته جيلان، لكن أصيب بكورونا فى ديسمبر 2020.

كما سجل باسم وائل الابراشي أكثر من سبق صحفي، مثل قضية لوسي أرتين، غرق عبّارة السلام، مقتل المجند سليمان خاطر، مذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجينًا مصريًا.



