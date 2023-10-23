نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للجاز في الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.. الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات النسخة الخامسة عشر من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز، مساء الخميس المقبل، مستمرا على مدار تسعة أيام حتى الثالث من نوفمبر.



وتحتضن الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير ليالي الجاز التي تشهد مشاركة فنانين وفرق موسيقية من 14 دولة، اسبانيا واستراليا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا، بجانب مشاركات من بولندا والدنمارك وسويسرا وليبيا وليتوانيا وفرنسا، إضافة إلى فنلندا والنمسا واليابان، مع مشاركة مميزة لأبرز التجارب المصرية.

ويفتتح مهرجان الجاز الدولي لياليه بحفل الفنانة السورية لين أديب بمشاركة عازفة البيانو النمساوية الكسندرا ايفانوفا، في حين يتولى الثنائي المصري فؤاد ومنيب مهمة إحياء حفل الختام الرسمي.

ويشهد المهرجان مشاركة مميزة للفنان الفنلندي كاري ايكونين مخترع أول نظام موسيقي يحول البيانو لآلة شوقية تعزف المقامات العربية أطلق عليها اسم "ماكيانو"، والذي يقدم موسيقي بصحبة عازف العود المصري علي عيسى.

كما يكرم المهرجان الفنان الليبي ناصر المزداوي، المطرب وعازف الجيتار وملحن توليفة من أشهر أغنيات الهضبة عمرو دياب، مثل "نور العين" و"شنطة سفر" و"مشينا"، وذلك في أول مشاركات دولة ليبيا في ليالي الجاز المصرية.



كما تشمل المشاركات الدولية عرض فريق اوزما الفرنسي وثلاثي جولنار وماهان من النمسا والمطربة الدنماركية استريد انجبرج، مع العرض الخاص لعازفة البيانو اليابانية اتزكو كوهاشي وعرض المطربة الأسترالية ميشيل راوندز.



وتعود إسبانيا للمشاركة في مهرجان القاهرة للجاز بعد غياب عشر سنوات عبر عرض مطربة الفلامنكو الإسبانية راكيل، بينما تسجل بلجيكا أولى مشاركاتها الرسمية بالمهرجان هذا العام عبر حفل الدويتو جيف نيف وعازف الترومبيت تيس نوبل.



في حين تحتضن المشاركات المصرية توليفة من نجوم الجاز الشباب، مثل الفنانة بلقيس وفرقة الدور الأول وفرقة افتكاسات وعازف الساكسفون شادي القصير وحفل الثنائي حافظ وبستان والفنانة رنا حجاج وطارق رؤوف.



وتتنوع فعاليات المهرجان بين الحفلات الموسيقية والندوات الثقافية وورش العمل مع الفرق الزائرة وعروض أفلام وثائقية، حيث يعرض الفيلم الوثائقي العالمي "كايرو جاز مان"، الحائز على جائزة كوبنهاجن السينمائي، ويتم عرضه لأول مرة في مصر خلال ثالث ليالي المهرجان بمعهد جوتة، تصحبها ندوة حوارية تديرها المخرجة هالة جلال.

معلومات عن مهرجان القاهرة الدولي للچاز

بدأت رحلة مهرجان القاهرة الدولي للچاز في عام 2009، وضع حجر أساسه الفنان وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي عمرو صلاح، بهدف إثراء المشهد الثقافي المصري، وزيادة الوعي المجتمعي بموسيقى الجاز العالمية.