انت الان تتابع خبر "أنت إنسان ما بتستحي على حالك".. هجوم حاد على النجم محمد رمضان!! ما فعله "نمبر ون" لم يتحمله مسلم !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرض الفنان محمد رمضان لانتقادات حادة وشرسة من الجمهور بعد ظهوره وهو يرتدي جاكيت يبرز خلاله رمز الماسونية، الذي يتضمن شكل العين داخل مثلث، وهو ما لم يتحمله الجمهور العربي المسلم.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: الترويج للماسونية بشكل غبي، أنت إنسان ما بتستحي على حالك.. الغو متابعة من عنده.. أطفال غزة عم تموت يا عيب الشوم عليك.وقال آخرون: يعني بارز شعار الماسونية بشكل واضح، شو بدك نحكيلك إنك ماسووني، لا إله إلا الله، الله يهديك، إذا كل واحد انشهر بدو يطغى هيك وينسى تعاليم دينه الإسلامي، اجعله لا حدا انشهر إن شاء الله بترجع لربك، أفضلك الدنيا فانية وتحيا فلسطين وأنفلو.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتعرض خلالها محمد رمضان لانتقادات لاذعة خلال الفترة الماضية، حيث انتقده الجمهور لعدم دعمه غزة، واستمراره في الترويج لأعماله الفنية، وآخرها المشاركة في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا.