انت الان تتابع خبر أول تعليق من الفنان محمد عساف على ما يحدث لأهله.. كلماته الحزينة تدمي القلب! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجه المطرب الفلسطيني محمد عساف، رسالة أعرب فيها عن استنكاره لوحشية جيش الإحتلال الإسرائيلي، بعد حربهم على قطاع غزة مؤخرًا.

حيث نشر تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "X تويتر سابقًا"، أعرب فيها عن حزنه وأسفه لهذه المشاهد المؤلمة لأهل بلده.

وكتب محمد عساف على صفحته " لا زالت غزة تتعرض للظلم والقصف والحصار، بيوت دمرت وعائلات شردت، وأطفال رضع ونساء قتلو بدم بارد، عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني، لم يبق شيء على حاله، لم يسلم البشر ولا الشجر ولا حتى الحجر، قصفو المستشفيات والجامعات والمدارس والمساجد والكنائس دمرو كل شيء، تغيرت الملامح، ولكن غزة لا زالت صابرة، رغم كل هذا الألم والدمار الكبير».

وفي سياق اخر يواصل المطرب محمد عساف، مسيرته الفنية حيث طرح في أول سبتمبر الماضي، أغنيته الجديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعدد من المنصات الرقمية.