مي عمر تنتهي من تصوير مسلسل "نعمة الافوكاتو"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الفنانة مي عمر من تصوير مسلسل “ نعمة الافوكاتو ” المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 والذي تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي.

شخصية مي عمر في نعمة الافوكاتو

وتجسد مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات

نجوم مسلسل نعمة الافوكاتو

يشارك في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، بجانب النجمة مي عمر كل من: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

مى عمر تواصل تصوير فيلم الغربان

من ناحية أخرى، تواصل مي عمر تصوير فيلم " الغربان " ويشاركها البطولة كل من: عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، والعمل إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني تامر نصر.

وتدور أحداث العمل في عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا، والعمل من إخراج ياسين حسن.

أخر أعمال مى عمر

يشار أن آخر أعمال مى عمر مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.