انت الان تتابع خبر صورة صادمة كشفت المستور.. ما تفعله هاندا أرتشيل بنفسها بسبب حميتها القاسية أمر لا يتحمله العقل! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة صادمة تظهر فيها شكل قدمي الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل، والذي أثار رعبًا بين المتابعين.

لتتعرض الممثلة التركية هاندا أرتشيل على اثر هذه الصورة الى الكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة بعدما ركز الجمهور على الصورة المتداولة لها على قدميها اذ ظهرت العظام واضحة على الرغم من انها كانت ترتدي حذاء ذو كعب عال الا انها برزت بشكل واضح.

التعليقات انهالت على الصورة وبدات في اطار ساخر من النظام الغذائي الذي تتبعه بعدما خسرت الكثير من وزنها منذ معرفة الجمهور لها في مسلسل “الحب لا يفهم الكلام” ويبدو ان هاندا لا تتناول الرز والعجين حسب تعليقات البعض مما يجعلها تخسر وزنا اضافيا عن المطلوب.