نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل 'المؤسس عثمان' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطر مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس على معدلات البحث، حيث ينتظر جماهير الدراما التركية موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن برومو المسلسل، استطاع مسلسل المؤسس عثمان بمواسمه الأربعة الماضية، الاستحواذ على أعداد كبيرة من المتابعين وعشاق الدراما التركية في الوطن العربي.



أحداث الحلقة 133 من المؤسس عثمان

يتصارع أمراء التركمان مع بعضهم البعض على آخر ممتلكات وأراضي الدولة السلجوقية من أجل السيطرة على الأتراك، ظهرت أشهر هذه الإمارات التركية عندما تم إضعاف المملكة السلجوقية وتدميرها في النهاية على يد المغول، أعلنت بعض هذه الإمارات انفصالها عن الدولة السلجوقية، وتتكون من إمارة بني غريمان برئاسة السيد يعقوب، وإمارة كاي بقيادة عثمان بن أرطغرل، سيكون الصراع بين الطرفين المذكورين أساسيًا في أحداث الموسم الخامس من المسلسل، يغتنم جيران الأتراك البيزنطيين الفرصة لشن غارات وضربات على القبائل والقلاع المجاورة لهم على الحدود.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان



يتم عرض الحلقة 132 من مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية وذلك يوم الأربعاء الحادي عشر من اكتوبر الساعة 8:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ويمكنكم متابعة الحلقة عن طريق تنزيل الترددات التالية:

التردد: 11628.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قمر نايل سات.

علي نايل سات



التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح:.3/4

الترميز: 27500.

علي قمر عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500

أبطال مسلسل المؤسس عثمان

ضم مسلسل« المؤسس عثمان» العديد من نجوم الدراما التركية منهم: بوراك أوزجيفيت، يلدز جاغري عتيقسوي، أوزجه تورير، بوراك تشيليك، سرحات كيليتش، إركان أفجي، شاغري شنسوي، أمين غورسوي، فاتح أيها، يلدز جاغري عتيقسوي، يغيت أوشان، اتشيليا أوزجان، سيدا يلدز، مراد بونجاك، روزجار أكسوي، بيرك ارشير، توربال توكاييف، يوسف كوركماز، أيبارس كارتال، يمان شينار، طه باران، جيمرى دميرجان، بورتش كومبيدلى، دينيز حمزة أوغلو، ألميلا أولور، ميراي أكاي، بيجم شاغلا تاشكن، هاكان يوفكاسيجيل، وغيرهم من ضيوف الشرف، المسلسل من إخراج متين جوناي، وإنتاج محمد بوزداغ.