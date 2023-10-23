نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية سماح أنور في فيلم "فرقة موت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة سماح أنور لفيلم “ فرقة موت ” مع النجم أحمد عز، حيث تجسد شخصية صعيدية ووالدة آسر ياسين ضمن الأحداث،والعمل يدور في اطار أجتماعي اكشن.

نجوم فيلم فرقة موت

فيلم “ فرقة موت ” من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وخالد كمال، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم فرقة موت

وتدور أحداث فيلم “ فرقة موت ” في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويدخل خلاله أحمد عز الذي يقدم شخصية ضابط في صراعات مع خط الصعيد الذي يجسد شخصيته آسر ياسين، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن الاجتماعي.

سماح أنور تواصل نشاطها الفني

ومن ناحية أخرى، تشارك سماح أنور في عدة أعمال أخرى منها مسلسل “نقطة سودة ” مع النجم أحمد فهمي وناهد السباعي ومن إخراج محمد أسامة.

كما تشارك سماح أنور، حاليًا في بطولة مسلسل " بطن الحوت" بطولة الفنان محمد فراج، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كلًا من أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، بسمة، وعدد كبير من الفنانين إخراج أحمد فوزى صالح.

أخر أعمال سماح أنور

شاركت الفنانة سماح أنور مؤخرًا في مسلسل " الصندوق " الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2023، تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم،وهو بطولة أحمد داش، وهدى المفتى وعدد آخر من الفنانين.