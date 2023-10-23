نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش عمل متنوعة للأطفال بثقافة أسيوط للتعريف بالقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية للرواد ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ببرنامج أكتوبر الجاري.

زيارة ميدانية للتعرف على تاريخ قصر ثقافة أحمد بهاء الدين والأنشطة المجانية

وفي السياق استقبل قصر ثقافة بهاء الدين للطفل أمس عددا من طالبات كلية الآداب جامعة أسيوط، في زيارة ميدانية للتعرف على تاريخه والأنشطة المجانية المقدمة للجمهور، إشراف الفنان عبد المعز محمد، كما أقام الفنان محمد الشاهد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورشة لتعليم الطالبات مبادئ لغة الإشارة، تلاها ورشة لتعليم أساسيات التطريز والكروشيه تدريب الفنانة مروة شيريت.

لوحات فنية بعنوان “ فلسطين في القلب ”

وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، أقام الفنان إبراهيم حسين ورشة تصميم لوحات فنية بعنوان "فلسطين في القلب" تضامنا مع شعب غزة، بحضور عبير عبد الغني مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

ورشة حكي للأطفال “ فلسطين تاريخ ونضال ”

بينما قدمت هبة محمد ورشة حكي للأطفال من ذوي الهمم بعنوان "فلسطين تاريخ ونضال" تحدثت خلالها عن تاريخ دولة فلسطين ودور الشعب المصري في دعم ومساندة شقيقه الفلسطيني، تلاها مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز عينية على الفائزين.