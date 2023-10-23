نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مفيش كلام ولا وصف".. مروة ناجي تستنكر قتل الأطفال في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبرت المطربة مروة ناجي عن حزنها الشهيد بقتل الأطفال في غزة من قبل جيش الاحتلال، منذ بداية الحرب على فلسطين وأهلها.

منشور مروة ناجي:

وقامت مروة بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة أكس تويتر سابقًا، وكتبت:" مفيش كلام مفيش اعتذار مفيش وصف

رفعت الأقلام وجفت الصحف إنا لله وإنا إليه راجعون.

الليلة الأشد على غزة منذ بداية الحرب:

وفي سياق آخر شهد أمس ليلة عصيبة على غزة وأهلها، حيث استمر القصف لساعات الصباح الأولى، وكانت هي الليلة الأشد من ناحية القصف، وبلغ عدد كبير من الشهداء وخاصة الأطفال.

وعلى الجانب الآخر مازالت تتلقي غزة قوافل المساعدات القادمة من مصر والدول الشقيقة، وذلك عبر معبر رفح، حيث تم عبور 10 شاحنات اليوم من خلال المعبر وتم تسليمهم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

ما هي آخر أعمال مروة ناجي؟



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة مروة ناجي أغنية تحمل اسم "أبو الغضب "، وتصدرت الأغنية تريند وحازت على إعجاب الجمهور.



تفاصيل أغنية" تعبت من الصبر "



وأغنية تعبت من الصبر من كلمات الشاعر الغنائي خالد المبيريك وألحان سعد القصمول وتوزيع بيشوي سمير، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية "تعبت من الصبر":

ويقول مقطع من الأغنية:" ﺗﻌﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺮ واﻟﺼﺒﺮ ﻃﻮل

ﻣﻊ أﻧﻲ ﻋﺎرف ان اﻟﺼﺒﺮ ﻧﻌﻤﻪ

وﻟﻜﻦ اﻟﺼﺒﺮ أﺣﻴﺎن ﻳﻘﺘﻞ إذا

ﺧﺎب اﻟﺮﺟﺎء ﺑﻴﻜﻮن ﻧﻘﻤﻪ

ﺗﻌﺒﺖ اﺗﻔﺎﺋﻞ ان اﻟﻘﺎدم اﺟﻤﻞ وﻻ زاﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻳﺎم ﻏﻤﻪ

ﻣﺸﺎوﻳﺮي ﻃﻮﻳﻠﻪ ﻛﻴﻒ اﺑﻮﺻﻞ ﺷﺘﺎﺗﻲ ﻛﻴﻒ ﺑﻴﺪﻳﻨﻲ أﻟﻤﻪ

اﺷﻮف اﻟﺰﻫﺮ ﻹﺟﺎء اﻟﺼﻴﻒ ﻳﺬ ِﺑﻞ

وﻻ ﻣﻨﻪ ذﺑﻞ ﻣﻦ ﺷﺎل ﻫﻤﻪ

ﻣﻦ اﻟﻠﻲ ﻻﻗﻄﻔﻨﺎ اﻟﻮرد ﻳﺰﻋﻞ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻮرد ﻳﻘﺘﻞ ﻷﺟﻞ ﺷﻤﻪ

ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺤﻆ ﻗﺎﻋﺪ ﻟﻲ ﻣﻦ اول واﻧﺎ ﻣﺴﺘﺴﻠﻢ وراﺿﻲ ﺑﻈﻠﻤﻪ

ﻋﻠﻰ ا¼ ﻛﻞ ﺷﻲ وﻟﻴﻪ أﺳﺌﻞ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻬﻤﻪ.