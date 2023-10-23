"أساليب الإخراج في مسرح العرائس" ضمن ورشة مخرجي نوادي مسرح الطفل

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم فعاليات الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل بقصر السينما بجاردن سيتي، والمستمرة حتى 29 أكتوبر الحالي.

أساليب الإخراج في مسرح العرائس

تضمن اليوم الاثنين ثالث محاضرة بعنوان "أساليب الإخراج في مسرح العرائس" استهلها د. أسامة محمد بالتعرف على مجالات دراسة المتدربين وأساليبهم في مجال الإخراج، وخبراتهم السابقة، موضحا أهم ركائز نجاح العمل المسرحي، التي لا بد من تضافرها وتكاملها لإنجاح العرض.

كما قام بتعريف المتدربين بخصائص بيئة العمل المسرحي، وكذلك الفرق بين دور الدراماتورج والمؤلف.

وعن الشخصية العرائسية قال تعتمد على ثلاثة عناصر وهي الشكل البصرى ويتوقف على صانع عرائس واعٍ، الأداء الصوتي ويتطلب شخصية تمتلك أدوات مناسبة، وأخيرا الحركة أو الأداء التعبيرى ويؤديه لاعب العرائس.

واختتم حديثه مؤكدا على ضرورة مراعاة اتساق وجمال شكل العرائس عند التصميم، واختيار النوع الذي يتناسب مع المرحلة العمرية المستهدفة لخلق الايهام البصري بين العرض المسرحي والطفل، والتغلب على مخاوفه من العرائس.

ورشة مخرجي مسرح الطفل

"ورشة مخرجي مسرح الطفل" تنظمها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، يُقدم فعالياتها مجموعة من المتخصصين في فنون مسرح الطفل يوميا على فترتين، الأولى من 10 صباحا وحتى 2 مساء، والثانية من 6 وحتى 8 مساء.

تدريب مخرج مسرح الطفل

وتشمل تدريب 24 مخرجا مسرحيا للطفل من مختلف أقاليم الهيئة، بهدف صقل الخبرات وإعداد كوادر إخراجية ذات رؤية فنية يسهل تطبيقها لإنتاج أعمال فنية مميزة.