أكرم حسني: متحدون ضد الإبادة الجماعية وقتل الفلسطينين

القاهرة - محمد ابراهيم - تضامن الفنان أكرم حسني مع القضية الفلسطينية، ضد القصف الإسرائيلي وقتل المدنيين والأطفال الفلسطينين وطالب بوقف إطلاق النار والسلام والعدالة لشعب فلسطين.



نجوم الفن والإعلام يتحدون من أجل وقف إطلاق النار بغزة

شارك الفنان أكرم حسني، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ضم الفيديو عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من مختلف البلدان، وطالبوا من خلاله وقف إطلاق النار بغزة بجميع اللغات المختلفة.

أكرم حسني: متحدون ضد الإبادة الجماعية

وعلق أكرم حسني على الفيديو قائلّا: "متحدون ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وقتل المدنيين الفلسطينيين والأطفال، نحن جميعًا نطالب بوقف إطلاق النار والسلام والعدالة، الإنسانية تطالب بوقف إطلاق النار".

أخر أعمال أكرم حسني

وفي سياق أخر يعد فيلم العميل صفر، أخر أعمال الفنان أكرم حسني وجسد خلال الفيلم دور فرد أمن يدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وتعدت إيرادات الـ 38 مليون جنيه خلال 9 أسابيع عرض.



أبطال فيلم العميل صفر

شارك في بطولة فيلم العميل صفر: أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، مذر ريحانة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، سيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إخراج كريم العدل.