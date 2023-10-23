انت الان تتابع خبر كنت أبكي من كتر الألم".. إيمي سمير غانم تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة نارية وتكشف عن الأيام الأولى في علاقتها الزوجية مع حسن الرداد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عن جوانب عدة في حياتها الصخصية والمهنية في لقاء تلفزيوني، وتحدثت عن تعاونها مع زوجها الفنان حسن الرداد في اعمال فنية سابقة.

وقالت الفنانة أنها كانت أحيانا تبكي من شدة الألم الذي كان يعتصرها جراء المشاجرات التي كانت تنشب بينها وبين زوجها حسن الرداد.وعن كواليس مسلسل "عزمي وأشجان" وتعاونها مع زوجها الفنان حسن الرداد في العمل، قالت: كنا بنتخانق في المسلسل خناقات برا الشغل.

وقالت إيمي سمير غانم : "كنت بتخانق أنا وحسن الرداد كتير في مسلسل عزمي وأشجان.. ومكنتش خناقات جوا الشغل، يعني مثلًا ببقى قافشة ورايحة بيت بابا ومعيطة وتاني يوم مطلوب إني أكون بمثل معاه مشاهد كتير".

.وأضافت إيمي: بروح تاني يوم في المشاهد بمثل معاه.. والمشاهد طلعت كويسة إلى حد ما.وقالت إيمي سمير غانم : "كنت بتخانق أنا وحسن الرداد كتير في مسلسل عزمي وأشجان.. ومكنتش خناقات جوا الشغل، يعني مثلًا ببقى قافشة ورايحة بيت بابا ومعيطة وتاني يوم مطلوب إني أكون بمثل معاه مشاهد كتير".

وأضافت إيمي: بروح تاني يوم في المشاهد بمثل معاه.. والمشاهد طلعت كويسة إلى حد ما.