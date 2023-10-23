شريف رمزي: 'كلنا نشعر بالحزن والألم والدمار في فلسطين'

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أحمد جودة - القاهرة - تضامن الفنان شريف رمزي مع الشعب الفلسطيني ضد القصف الإسرائيلي على فلسطين وطالب بوقف إطلاق النار والإبادة الجماعية وإقامة السلام والعدل.



حيث نشر الفنان شريف رمزي فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ضم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من مختلف البلدان، طالبوا من خلاله وقف إطلاق النار بغزة بجميع اللغات المختلفة.

شريف رمزي: نطالب بوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني

وعلق شريف رمزي على الفيديو قائلًا: "كلنا نشعر بالحزن والألم والغضب إزاء العنف والدمار في فلسطين، لقد فقدوا الكثير من الأحباء هناك، ونخشى على مصير الآخرين وخاصة الأطفال الأنقياء الأبرياء، نطالب بوقف إطلاق النار الفوري، وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية وإقامة السلام والعدل الذي يضمن سلامتهم".

أخر أعمال شريف رمزي

يعد مسلسل اللعبة الجزء الثالث أخر أعمال الفنان شريف رمزي، وشاركه البطولة: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، تأليف أحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني.