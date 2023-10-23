انت الان تتابع خبر أطلاله "مفزعة" لـلفنانة سلوى خطاب في أخر ظهور لها.. لن تصدق كيف اصبح شكلها؟! - صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تفاجئ الجمهور بالظهور الذي وصفوه بالمفزع للفنانة سلوى خطاب، التي شاركت في الوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية، احتجاجًا عن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من قتل الأطفال ظلمًا وهدم منازلهم.

حيث ظهرت سلوى خطاب في الوقفة، بملامح متغيرة كثيرا عما اعتاد عليه الجمهور، حيث ظهرت عليها علامات كبر السن.

وقالت سلوى خطاب: ” مفيش حاجة تقدر توصف التعب والحزن اللي إحنا فيه ربنا يكون في عونهم الواحد هنا وبنتعذب ما بالك هما عاملين إيه لكن هما أقوياء.”

الجدير بالذكر ان الفنان أشرف زكي، نقيب الفنانين، دع في وقت سابق جميع الفنانين الى وقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لدعم الشعب الفلسطيني ضد هجمات إسرائيل المستمرة.