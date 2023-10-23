انت الان تتابع خبر القبض على زوجة الفنان هشام عبدالله في تركيا وإيداعها في السجن يحرق مواقع التواصل.. ما حدث صادم للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت تقارير إعلامية معلومات عن أسباب قبض السلطات التركية على الناشطة سورية الأصل غادة نجيب، زوجة الفنان المصري هشام عبد الله، الذي أعلن أن التوقيف تمّ لأسباب سياسية.

وأكدت مصادر "العربية" أن توقيف زوجة الفنان المصري جاء لمعرفة صلاتها بمنظمات أجنبية خارج تركيا، حيث تحوم الشكوك حول علاقتها الغامضة بصحافية فرنسية ألقت السلطات الفرنسية القبض عليها أخيراً بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية.

وبحسب المعلومات أيضاً، رحّلت السلطات التركية، وعقب القبض عليها زوجة الفنان المصري إلى سجن ملاطية الذي يبعد عن إسطنبول مسافة ألف كيلومتر، وهو ما يزيد الشكوك حول نية أنقرة ترحيلها خارج البلاد.