انت الان تتابع خبر سالوا راغب علامة عن رأيه الصريح في ظهور ابنه بملابس نسائية.. فصدمت إجابته الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات إخبارية مهتمة باخبار الفنانين والمشاهير نشر التعليق الذي ادل به الفنان راغب علامة بشان ابنه لؤي الذى ظهر مرتديا ملابس نسائي أثناء إحدى المناسبات الخاصة بعرض أزياء.

وأجاب راغب علامة في لقاء ببرنامج الجديد اللبناني "لؤي بتجيله الماركات العالمية بسبب جسمه وجماله وطلته وبيقدم دور عارض أزياء وابني هو العربي الوحيد في المستوى ده، والماركات بتكلموا ويقولوا البس ده سواء زي نسائي أو الممتلئ بالزهور، وحرام الهجوم عليه".

وتابع "لم ننزعج من هذه الحملة، وقالي لو تعرف اللي عامل الهجوم عليا ادفعهم فلوس عشان يبقوا معايا بدل الهجوم عليا،، وهو زيه زي الممثلين بيلعب دور".

وكانت آخر أعمال راغب الغنائية هي "استمارة 6" التي طرحها في يوليو الماضى من كلمات نادرعبد الله، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.