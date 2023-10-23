انت الان تتابع خبر بعد انتقادات حديثها باللغة العبرية.. رد ناري من بسمة وهبة يفاجئ الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة إلى منتقدي حديثها باللغة العبرية ووصفتهم بالحاسدين والحاقدين.

حيث قالت عبر حسابها على انستغرام: "أنا مصرية ولغتي عربية، معرفش عبري، حاولت أتكلم عبري زي الناس اللي بتفك الخط في الإنجليزي، أنا بفك الخط في العبري".

وتابعت: "إيه اللى مضايكم، ما كل واحد يبص في ورقته، اللي غيران مننا يعمل زينا، أنا وصلت لكل المنصات اللي في إسرائيل، مضايقين من كده عشان كده عاملين لجان سخافة، مشوفتش أكتر من كدة سخافة وحقد وغيره، موتوا بغيظكم".

وأكملت: "فاضيين أوي ورايقين أوي، ونسينا أهلنا في فلسطين، بجد فاضيين وحقودين ومنفسنيين، حاولوا تركزوا في مذابح غزة بدل ما تركزوا في لغتى، وأنها لازم تكون متقنة، لا بجد شاطرين أنتوا أوي أجندة رسمي بس طظ فيكم وهستمر ولا يفرق".

وكانت بسمة وهبة أثارت ضجة كبيرة على بعد تحدثها باللغة العبرية ببرنامجها، موجهة رسالة إلى إسرائيل تدين فيه ما يحدث في غزة.