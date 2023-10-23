حملة "تراحم من أجل غزة" تجمع نجوم الوطن العربي

القاهرة - محمد ابراهيم -

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق حملة لدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني والتي حملت اسم "التراحم من أجل غزة" وكانت بدايتها من مدينة الشارقة.

تفاصيل حملة "تراحم من أجل غزة":

وجمعت الحملة العديد من نجوم مصر والوطن العربي ونجوم الخليج، ولعل أبرز هؤلاء كان ليلى علوي، مدحت العدل، حسين فهمي، ريا بن راشد، محمود نصر، سامر المصري، امل محمد، غدير السبتي، أحمد الجاسمي وغيرهم.

وكانت حملة "تراحم من أجل غزة" قد انطلقت في أبوظبي الأسبوع الماضي، تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على أن يتم تنظيمها في باقي الإمارات لاحقًا.

آخر أعمال ليلى علوي

وفي سياق آخر كانت آخر أعمال النجمة ليلى علوي فيلم "شوجر دادي" تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس وعدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذي يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوي، ويتم عرض الفيلم حاليا في السينمات.

أحداث فيلم "شوجر دادي "

وتدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول الأب بيومي فؤاد الذي يقوم بإبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، وتحاول تغيير تفكيره.

أعمال قادمة لـ حسين فهمي:

ويذكر أن يقوم حاليًا الفنان حسين فهمي بتصوير فيلم "الاسكندراني" مع المخرج خالد يوسف، ويشارك في بطولة فيلم “ الإسكندراني" الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة والفنان القدير حسين فهمي والفنان محمد رضوان والفنان محمد صلاح آدم والفنان القدير صلاح عبد الله والفنان محمود حافظ والفنان محمود الليثي والفنان خالد سرحان والفنانة إنتصار والعديد من الفنانين والفنانات، ومن إخراج خالد يوسف وتأليف أسامة أنور عكاشة.

وجدير بالذكر أن أعلن حسين فهمي بصفته مدير مهرجان القاهرة السينمائي، عن تأجيل الدورة القادمة منه تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين، حيث كان من المقرر إقامة الدورة في الثالث عشر من شهر نوفمبر القادم.