أبطال مسلسل "شمال إجباري" يحتفلون ببداية تصوير العمل (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل المنتج نبيل القاضى بأبطال مسلسل "شمال إجباري" وذلك استعدادا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة بتواجد أبطال العمل وهم الفنان محمد لطفي وراندا البحيري وايمي سالم ومحمود فارس وابرام سمير والمؤلف خالد الغيطاني والمخرج محمد خضري.

وقد سيطر اليوم جو من السعادة بين الأبطال لحظة الاحتفال وتقطيع التورتة احتفالًا باقتراب موعد التصوير حيث أنهم منشغلون بجلسات الترابيزة المكثفة وأختيار وبناء الأماكن التي تتطلبها أحداث المسلسل.

يشار إلي ان المسلسل شمال إجباري سباعيات منفصلة متصلة والمسلسل يتميز بالطابع الاجتماعي ويتم تحضيرة للانضمام إلى الموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.

يشارك بالمسلسل كلا من محمد لطفي وراندا البحيري وصلاح عبد الله وعماد رشاد ولبني ونس وهايدي رفعت وايمي سالم وأحمد عزمي وحسن عبد الفتاح وسمسم شهاب وعلاء زينهم ومحمود فارس وابرام سمير واحمد عزمي ومصطفي الغيطاني وتريلر الاء أبو العز ومنتج فني رأفت حسن وتأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري وإنتاج شركة ديكوباج نبيل القاضي وجاري الاتفاق مع باقي أبطال العمل.

وكوكبه من الشباب الواعد منهم محمد السني وميرا الموجي ومهرة مدحت ومريم سرحان ونهي رأفت واوزوريس وإسلام عماد ودعاء حاتم وعبده الخولي.