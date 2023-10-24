نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام سعيد منتقدة استمرار حفلات إليسا: "4000 طفل في أسبوع يستاهلوا نتنازل عن الرقص والغناء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، المطربة اللبنانية إليسا، بسبب استمرار إحيائها حفلات غنائية، وتجاهلها أحداث غزة التي تمر بها من انتهاكات وقتل الأطفال والنساء والرجال من قبل الإحتلال الصهيوني.

وقالت ريهام سعيد خلال تقديم برنامجها "صبايا الشمس" الذي يتم عرضه على شاشة الشمس: "إحنا مش بنزايد على وطنية حد، لكن في أصول بتجرحنا وتجرح غيرنا لما يلاقوا الحياة طبيعية".

وتابعت: "لما يبقى جارك عنده عزا وتعلي صوت التليفزيون أو ريحة الطبخ تظهر بنقول وطي التليفزيون والريحة عيب، علشان البيت فيه ميت".

وأضافت ريهام: "إليسا وجهت لنا سؤال، وقالت مش هتوقف حفلات علشان أي حد فاشل، لكن هو مش فاشل، هو أي حد عنده دم مش هيعجبه الظهور في حفلة بكامل أناقتي ومكياجي".

ريهام سعيد لإليسا: مفيش حد وقف دقيقة حداد

وأشارت ريهام سعيد إلى طلب إليسا من جمهور حفلها الوقوف دقيقة حداد قائلة: "مفيش حد وقف دقيقة حداد، ومحصلش صمت والناس كانت بتضحك، لأنك لو رايح تسهر في حفلة مش هتقف دقيقة حداد، دي مش حفلة في الأوبرا".

ريهام سعيد: 4000 طفل في أسبوع يستاهلوا نتنازل عن الرقص والغناء

ووجهت ريها سعيد رسالة للمطربين بمراعاة ظروف الحرب في فلسطين قائلة: "4000 طفل في أسبوع يستاهلوا نتنازل عن الرقص والغناء أسبوع، حتى لو كان أكل عيشنا".

نجوم الفن يدعمون القضية الفلسطينية

ومن ناحية أخري، حرص نجوم الوطن العربي على مساندة أهالي قطاع غزة المتضررين ودعمهم من آثار القصف والحرب، بعد الأحداث الصعبة التي مرت بها دولة فلسطين الشقيقة وتعرض قطاع غزة لدمار شامل نتيجة القصف والهجوم الذي شنه عليها الاحتلال الإسرائيلي وضرب المستشفيات والمساجد والكنائس والتي أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن والأطقم الطبية، متحدون ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وقتل المدنيين الفلسطينيين والأطفال.

وقام النجوم بنشر فيديو ناشدوا خلاله المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية وتحدثوا فيه بلغات مختلفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني معربين عن استيائهم الشديد بالأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية، وضم الفيديو مجموعة كبيرة من المشاهير والمصورين والمؤثرين ونجوم الإعلام من مختلف البلدان بإطلاق مناشدة لوقف الإبادة الجماعية في غزة منهم يسرا، درة، عمرو يوسف، جومانا مراد، فيدرا، كريم فهمي، أكرم حسني، أمينة خليل، أحمد فهمي، عمرو محمود يس، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، وعدد كبير غيرهم.

وقام أكرم بنشر صورة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مكتوب عليها آية قرآنية: "أيحسب أن لن يقدر عليه أحد".

ويواصل الفنان شريف رمزي دعم القضية الفلسطينية بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق على الفيديو قائلًا: “كلنا نشعر بالحزن والألم والغضب إزاء العنف والدمار في فلسطين، لقد فقدوا الكثير من الأحباء هناك، ونخشى على مصير الآخرين وخاصة الأطفال الأنقياء الأبرياء، نطالب بوقف إطلاق النار الفوري، وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية وإقامة السلام والعدل الذي يضمن سلامتهم”