نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عبير صبري تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن شخصيتها في "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت النجمة عبير صبري، أن تتواجد بقوة على الساحة الفنية من خلال أدوارها المختلفة، والتي لا يستطيع أي شخص أن يقلدها، فتميزت أسلوبها بالسهل الممتنع،



وأعلنت النجمة عبير صبري، عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "حدوتة منسية".

وفي تصريح خاص لـ ”دوت الخليج الفني”: قالت عبير صبري: “بعمل دور لشخصية اسمها دهب شعبية وغنية وأبوها عامل نظافة”

وأضافت: "أنا متزوجة في الحكاية من ابن سوسن بدر. وانتظروا تفاصيل كتير مشوقة وبظهر بشكل جديد".

أبطال مسلسل" حدوتة منسية "

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى،هشام إسماعيل، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري،محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، نانسي صلاح، وعدد آخر من الفنانين والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريبًا.

تعرف على أحداث مسلسل "حدوتة منسية"



تدور أحداث مسلسل حدوتة منسية في إطار إجتماعي عائلي، يحكي قصة عائلة تضم خمسة أشقاء هم، هشام اسماعيل وريم سامي ومحمود حجازي وطارق صبري ومحمد على رزق، ووالدتهم هي الفنانة سوسن بدر، كل ولد وبنت في الأسرة لديه قصة وحكاية.



آخر أعمال عبير صبري

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة عبير صبري مسلسل جميلة،والذي نال على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.