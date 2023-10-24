نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الفني" هشام إسماعيل يكشف عن مفاجأة لجمهوره في "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع النجم هشام إسماعيل مستوى الحماس لدى جمهوره من خلال الكشف أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والذي تحمل اسم "حدوته منسية".



وقال هشام في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني”:."مسلسل (حدوتة منسية) هو مسلسل إجتماعي، وسوف يتم عرضه خلال الموسم الشتوى قبل شهر رمضان، والمسلسل من إخراج محمد محيي فهو يخرج لأول مرة، وكان مساعد مخرج لفترة طويلة مع الاستاذ المخرج محمد سامي، والأستاذ سامح عبد العزيز ".

هشام إسماعيل يدخل في الصراع وهذه هي شخصيته



وأضاف:" المسلسل من تأليف محمود حمدان، انتاج شركة ريهام حجاج، بطولة سوسن بدر، وهشام إسماعيل، ومجموعة من الأخوة احنا عاملين صراع عائلي داخل المسلسل، وتجسد النجمة سوسن بدر شخصية الأم، وأنا أكون ابن سوسن بدر وأكون الابن الأكبر من أولادها وزوجتي عبير صبري، يعني كل واحد وزوجته أخويا طارق صبري وزوجته نانسي صلاح، محمد على رزق أخونا الثالث، محمود حجازي أخونا الرابع، وأخيرًا ريم سامي الأخت الصغرى ".

وتابع:" ومن هنا تبدأ الأحداث في إطار الاثارة والتشويق حول أمور عائلية ومفاجآت خاصة بالأسرة والميراث يارب يعجب الناس".



وقال: "أنا بحب ده من نوعية الأعمال الاجتماعية، وتبقى جميلة في الشتاء ".

هشام إسماعيل يدعم القضية الفلسطينية

واستكمل حديثه بالمطالبة بإزاحة الهمة وإزالة الغمة والناس ترجع نفسيتها كويسة ويصلح الحال الوطن العربي كله، وينصر القضية الفلسطينية، واخوانا في الوطن العربي يتفرجوا وهم نفسيتهم صافية ويتقبلوا فكرة ان يستمتعوا بعمل درامي، ربنا يزيل الغمة وربنا يصبر أهالي الشهداء وربنا يشفي المصابين ".



آخر أعمال هشام إسماعيل



والجدير بالذكر آخر أعمال النجم هشام إسماعيل مسلسل الكبير أوي الجزء السابع مع الفنان أحمد مكي، ومسلسل جميلة، والذي نالوا على إعجاب الجمهور.

