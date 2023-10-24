نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين فهمي عن قرار تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي: "مكانش ممكن أبدا يبدأ في الظروف دي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن قرار تأجيل الدورة الـ 45 من المهرجان، بسبب أحداث غزة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ET بالعربي" الذي يقدمة الإعلامي ربيع هنيدي.

وقال حسين فهمي: "كل مهرجان له شكله ومكانته وعمره، وإحنا في مهرجان القاهرة الدورة الـ 45".

وتابع: "مكانش ممكن أبدا في الظروف التي كنا ولا زلنا نمر بها في المنطقة إن أنا أقيم مهرجان سينما، وإحنا مهرجان دولي له مواعيد محددة".

يذكر أن أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بيانًا بتأجيل مهرجان القاهرة السينيمائي في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل، على أن يتم تحديد إقامة المهرجان في وقت لاحق.

نيفين الكيلاني تعلن قرار تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي

كما قررت أيضًا الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عقب قرارهابتأجيل مهرجان القاهرة السينيمائي في نسخته الخامسة والأربعين، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمرالموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تنظمه دار الأوبرا المصرية على أن يحدد الموعد الجديد لاحقًا.

وكان الاحتفال الحالي سيتضمن الاحتفال بالفنان سيد درويش، كما أن الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية كانت ستتتضمن 32 حفلًا يحييها 120 فنانًا منهم 90 مطربًا ومطربة هم حسب ترتيب الحفلات ( أصالة، محيي صلاح، أحمد الوزيري، أحمد محسن، أنغام مصطفى، نهى حافظ، أحمد إبراهيم، ندى غالب..وغيرهم).

بيان تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي

وجاء بيان وزيرة الثقافة بشأن مهرجان القاهرة السينيمائي كالتالي:" قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات النسخة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينيمائي الدولي، والذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق".

وقد حرص الوسط الفني حرصًا شديدًا على دعم القضية الفلسطينية، ومنهم من ساهم بالمساعدات والدعاء وغيرها من الوسائل الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تأجيل مهرجان الجونة السينيمائي، في دورته السادسة، حيث كان من المقرر أن تنطلق يوم 13 أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيله إلى يوم 27 من الشهر نفسه إلى أن تستقر الأوضاع في فلسطين.