حنان مطاوع تنشر صورة من كواليس "صوت وصورة".. وتعلق: "رضوى"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة حنان مطاوع جمهورها، مجموعة من الصور من كواليس مسلسلها الجديد صوت وصورة الذي يعرض حاليا عبر شاشة DMC ومنصة WATCH IT، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

مسلسل "صوت وصورة"

وظهرت الفنانه حنان مطاوع في الصور من خلال الكواليس، وهي ترتدي الحجاب، وذلك أثناء تصويرها لمشاهد بمسلسل صوت وصورة الذي تقوم ببطولته.

وعلقت الفنانه حنان مطاوع على الصور قائلة: رضوى.



أحداث مسلسل صوت وصورة

وتدور أحداث مسلسل صوت وصورة في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.



أبطال صوت وصورة

ويشارك في بطولة مسلسل صوت وصورة فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال حنان مطاوع

يذكر أن أخر اعمال الفنانه حنان مطاوع في رمضان الماضي خلال مسلسل “سره الباتع” والذي شارك في بطولته كل من الفنان أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.



وشاركت ايضا الفنانة حنان مطاوع في السباق الرمضاني الماضي بعمل آخر وهو مسلسل “وعود سخية” ويتكون من 15 حلقة، والعمل من بطولة حنان مطاوع، نور محمود، سلوي خطاب، صفاء الطوخي، تيسير عبدالعزيز، سمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.