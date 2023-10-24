نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتقاده بسبب غزة.. عمر كمال: “حفلاتي مستمرة علشان ده أكل عيشي وشغال معايا ناس فاتحين بيوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المطرب الشعبي عمر كمال، منذ قليل، منشور، يوضح فيه أسباب استمرار حفلاته وأعماله الفنية، عن طريق خاصية القصة القصيرة "أستوري"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

منشور عمر كمال

وكتب عمر كمال عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه على تطبيق إنستجرام قائلًا: مساء الخير على كل حبايبي وإخواتي.. أنا بنزل شغلي عادي وشغال الحمدلله لأن ده شغلي وأكل عيشي ولازم أنزل أفرح الناس ولازم التزم بأي اتفاق قولته للناس.

وتابع قائلًا: كمان عشان ورايا نحو ٤٠ فرد ب ٤٠ أسرة شغالين معايا فاتحين بيوت.. لكن أنا بتأسف لأي حد بيعملي منشن ف الأستوري بتاعه الفترة دي مش هقدر اقبله مراعتا لأخواتنا في فلسطين ولكل انسان حاسس حالة حزن ع اللي بيحصل.

واختتم منشوره قائلا: ربنا يسعدكم يارب ويارب أكون قدرت افرحكم ف مناسبتكم سوءا فرح أو حفلة بس سامحوني الفترة ديه.

عمر كمال يدعم القضية الفلسطينية

وكان قد دعا اعمر كمال الشعب المصري للوقوف في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني من أمام المنصة.



ونشر عمر كمال مقطع فيديو له قال فيه: هنستناكم بكرة أن شاء الله بعد صلاة الجمعة قدام النصب التذكاري وقبر الجندي المجهول بشارع النصر لدعم فلسطين وغزة، وخلفه القيادة السياسية والرئيس السيسي والجيش المصري، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.



آخر أعمال عمر كمال

ويذكر أن طرح عمر كمال مؤخرا أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان “صباحك فل” عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، والتي يعود بها إلى المهرجانات، وتعد من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

كلمات صباحك فل

‎شبعنا كدب كفايه حوارات

‎في عيونكو خمسه خمس مرات

‎عاملين حبايب يا حبل دايب

‎انتو ف حياتي اسوء الفترات

‎صباحك فل ياللي حابب سقوطي

‎دمار ع الكل انا مستني موتي

‎انا ماليش حل واسال اللي قبلك

‎انا بضرب مابستخدمش صوتي

‎مافيش مبدأ كله واكل ف كله

‎قالولي جنبك وقت الجد جلو

‎انا مقولتش بس اكيد واصلو

‎دا لو شوفتو والله مش هحل

‎ماليش جدعان وقت الشده واقفه

‎دا كلو جبان لاء تستاهلو سقفه

‎انا اللي زمان منكم حزروني

‎وقولت اخواتي خزلوني وباعوني

‎انا إلى اديت فرصه لناس لمامه

‎دول اصحاب فيك حتي في الابتسامه

‎ومهما وفيت هتشوف غدر ياما

‎وجرح غويط سايب ١٠٠ علامة

‎نعيش ونشوف ابطال ع المواقع

‎شباب متلوف خارج اي واقع

‎حريم وكيوف مزه وشوب ساقع

‎عملتو اسود طب ليه جبتو راجع

‎ماتستغربش ايوا انا لسا صاحي

‎انا مابهربش انا مسنون سلاحي

‎عارف كام شخص عقدتهم نجاحي

‎ف بنجح غصب واحلي صباح صباحي

‎بنعشق موت وندم هم قاسي

‎مفيش مبسوط محدش قلبو راسي

‎بنام مكبوت وفي حوارت في راسي

‎فاكر خيانتهم وعامل نفسي ناسي

‎اسامحك اه بس انساك لا لاا

‎تملي معاك بس انتا اشتغالة

‎هنا وهناك معروف بلندالة

‎لئيم لاكاك عيشت حقود وعالة

‎ماليش ف الشر بس لقيتو جالي

‎بقيت مضطر اجرح لا أوبالي

‎لأجل الحر يرخص اي غالي

‎وزعلي دا مر اسود م الليالي