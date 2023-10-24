نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تهديده لـ أنغام... تامر فرج يوجه رسالة نارية لـ أفيخاي أدرعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر الفنان تامر فرج من متحدث جيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بعد تهديده للنجمة أنغام، حيث شارك جمهوره صورة للاخير من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "قاتل ماشي إنما كمان سمج وأهبل، يا رجالة لما يدخلوا عندكم في غزة الواد ده يلزمني محدش يأذيه ابعتهولنا هنا على مصر عشان ست الكل عايزاه محدش يجيبه في شوال عشان هو أصلًا شوال شكرًا مقدما".



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور.



تامر فرج يستأنف تصويره في" وبقينا اثنين "



وفي سياق منفصل، يستأنف الفنان تامر فرج تصوير أحدث أعماله الفنية الجديدة، والتي تحمل اسم" وبقينا اثنين " بطولة رانيا يوسف، شريف منير، ميمي جمال، عمرو وهبة، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.



آخر أعمال تامر فرج



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان تامر فرج مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني،

ومسلسل" الانسة فرح" الجزء الخامس، والمسلسل من بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، تامر فرج، أحمد مجدي، مريم الخشت،، وغيرهم من النجوم،

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ بسنت الشافعي، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمود عزت، وحقق المسلسل نسب مشاهدات مرتفعة فور عرضه على الشاشة.

