تفاصيل شخصية أحمد الفيشاوي من فيلم " السيستم " .. ينشر في الشيفت الصباحي

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان أحمد الفيشاوي ، تصوير فيلم جديد الذي يحمل عنوان “ السيستم ” حيث تعرض لانتقادات عديدة بعد اعلان الفيشاوي عن بدء تصويره للفيلم وسط الأحداث التي تتعرض لها أهالي غزة من الاحتلال الفلسطيني.

شخصية أحمد الفيشاوي في فيلم السيستم

يجسد أحمد الفيشاوي شخصية جديدة في فيلم “ السيستم ” حيث يعاني من عقدة السيدات الجميلة خلال أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي اجتماعي.

نجوم فيلم السيستم

يشارك في فيلم “السيستم ” مجموعة من النجوم بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

انتهاء أحمد الفيشاوي من تصوير فيلم عادل مش عادل

من ناحية أخرى، انتهى أحمد الفيشاوي مؤخرًا من تصوير فيلم “عادل مش عادل” ، الذي يشارك في بطولته كل من : شيري عادل، محمد رضوان، محمود البزواي، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف هيثم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري .

ويجسد أحمد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم ، شخصية محامي، ويمر بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

أحمد الفيشاوي يشارك في الجزء الثالث من فيلم “ ولاد رزق ”

يستعد أحمد الفيشاوي لتحضير تصوير فيلم “ولاد رزق 3” ، المقرر بدء تصوير في الفترة المقبلة ، والعمل بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، وانضم للجزء الثالث من الفيلم كل من آسر ياسين وماجد الكدواني، محمد لطفي، وسيد رجب، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

أخر أعمال أحمد الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرًا بفيلم “رهبة” الذي تم عرضه في دور السينمات خلال الفترة الماضية ، وشارك في بطولته كل من : محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق