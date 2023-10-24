نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذة الطريقة.. وسام صباغ يدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر النجم اللبناني وسام صباغ، في دعم القضية الفلسطينية، حيث شارك جمهوره بصورة من أطفال وضحايا غزة من خلال الأستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "العدل عند الله فقط".



آخر أعمال وسام صباغ

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان وسام صباغ مسلسل وأخيرًا، والذي حقق نسب مشاهدات مرتفعة فور عرضه على الشاشة،

أحداث مسلسل وأخيرًا

وتدور احداث المسلسل حول أمرأة فقيرة قوية، قد تحملت الكثير من المتاعب في حياتها، ولكن إلى هذه المرأة لا تملك اي أوراق لإثبات لشخصيتها، وتتعرف بعد ذلك على "ياقوت" السجين الذي يتورط مع عصابات التهريب والقتل، ثم تتوالى الأحداث.

أبطال عمل مسلسل وأخيرا



والمسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم، قصي الخولي،وسام صباغ وغيرها من النجوم من إخراج وتأليف أسامة عبيد الناصر ومن انتاج صادق الصباح.

أحداث مسلسل للموت الجزء الثالث

وتدور أحداث مسلسل للموت حول شابتين ريم وسحر، نشأتا في ظروف صعبة جراء تشردهما وعدم وجود عائلة لأي منهما، ريم واسمها الأصلي وجدان وسحر الشابة التي تعرضت للاغتصاب من والدها تعيش كل منهما في الميتم وتهربان منه للتخلص من الفقر والماضي وتقومان بالاحتيال على الرجال الأثرياء، من أجل المال والثروة لحين زواجها من هادي الشاب الثري، وتبدأ بعدها الأحداث والصراعات، فيما تتواصل الأحداث المشوقة في الجزء الثالث من مسلسل للموت.

كما أنّ المسلسل يتبنى سلسلة من القضايا الاجتماعية، ويلقي الضوء على ظاهرة الأطفال المتسولين في الشوارع وتأثير ذلك على مستقبلهم.

