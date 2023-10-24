نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد محمد توفيق.. تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان محمد توفيق، الذي لقب بشيخ الممثلين، وانحصرت أدواره في الشر، ولديه رصيد قوي وغني بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية، فقد نحت اسمه ع الصخر ليصبح من أبرز الموجودين من أبناء جيله.



ويبرز "دوت الخليج الفني" في ذكرى ميلاده أبرز محطاته الفنية وأهم الجوائز الذي حصل عليها



من هو محمد توفيق؟



ولد الفنان محمد توفيق فى 24 أكتوبر عام 1908م في مدينة طنطا بمحافظه الغربية، وانتقل مع أسرته إلى حي حلوان بالقاهرة ثم التحق بمدرسة الأوقاف الملكية الثانوية وزامل الشقيقين مصطفى وعلى أمين.

بداية انطلاقه الفنية

التحق بمعهد التمثيل بعد تأسيسه في مطلع الثلاثينات، وبعدها بعدة سنوات سافر إلى المملكة المتحدة من أجل دراسة التمثيل، وتعلم على يد النجم المسرحي الراحل لورانس أوليفييه، وبسبب الحرب العالمية الثا نية لم يستطع العودة لمصر، فعمل مخرجا بالإذاعة البريطانية فى القسم العربى.

وبعد عودته إلى مصر في مطلع الأربعينات، رشحه المخرج نيازي مصطفى لبطولة فيلم مصنع الزوجات.

قائمة الجوائز التي حصل عليها محمد توفيق

ونال الفنان محمد توفيق على العديد من الجوائز على مستوى الوطن العربي ومن أبرزها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي من الرئيس جمال عبد الناصر، وشهادة تقدير من الرئيس محمد أنور السادات، والعديد من الجوائز من الرؤساء والملوك العرب.

ما هي أبرز أعماله

تفوق الفنان محمد توفيق على نفسه وساهم في العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم شارع البهلوان، معلش يا زهر، بابا أمين، لك يوم يا ظالم، شيء من الخوف، الأخ الكبير، أولادي، حسن ونعيمة، الاعتراف، أرض الأحلام ابن البلد، حب من السماء، وغيرها من الأفلام.



و شارك أيضًا في نحو 40 عملًا تلفزيوني من أبرزهم: هند والدكتور نعمان، أبو العلا البشري، يوميات ونيس، والذي نال على شهرة واسعة حين ذلك.

ومن المسرحيات 6 شخصيات تبحث عن مؤلف، والمفتش العام.

وفاة محمد توفيق



توفي محمد توفيق فى 27 مارس 2003 عن عمر يناهز 95 عامًا