بـ 3 أفلام.. أحمد الفيشاوي يعيش انتعاشة فنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان أحمد الفيشاوي، انتعاشة فنية جديدة، خلال الفترة الحالية، وذلك لمشاركته في بطولة 3 أفلام سينمائية جديدة.

أعماله الفنية الجديدة

وينتظر الفيشاوي، عرض فيلمه الجديد “ورد وريحان”، وانتهى من تصوير فيلم “عادل مش عادل”، وبدء تصوير “السيستم” خلال الفترة الحالية.



"ورد وريحان"

يقوم الفيشاوي ببطولة فيلم “ورد ريحان” الذي انتهى من تصويره في الإمارات، وينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفيلم ورد وريحان من إخراج محمد نبيل صابر، وتأليف محمد نبيل صابر ونورا أحمد، سيناريو وحوار محمد أشرف، بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، عمرو عبدالعزيز،حسن بن منصور، أسما سليمان.



وتدور أحداث فيلم ورد وريحان في إطار من التشويق والغموض.



"عادل مش عادل"

كما انتهى من تصوير فيلمه الكوميدي الجديد "عادل مش عادل" استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض المصرية، الذي يظهر خلال أحداثه بشخصية محامي، ومن المقرر عرضه في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من الفنانة شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

“السيستم”

وبدأ الفيشاوي، تصوير فيلمه الجديد بعنوان السيستم، الذي كان قد أعلن عنه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشر مجموعة من الصور من كواليس تحضيرات فيلمه الجديد "السيستم"، وعلق عليها قائلًا: بسم الله الرحمن الرحيم أول يوم تصوير فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى، وأول فيلم للمخرج أحمد البندري.



آخر أعمال أحمد الفيشاوي

وجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة" والذي عُرض بالسينمات خلال الفترة الماضية.

وتدور أحداث فيلم رهبة في إطار كوميدي، حيث يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا رأسًا على عقب.

وشارك في بطولة فيلم رهبة كلا من الفنان محمود البزاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، سما إبراهيم، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ثراء جبيل، محمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس"، وهو من تأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.