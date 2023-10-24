نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل هاجمت لبلبة محمد صلاح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة لبلبة، على الفيديو المنتشر لها وتظهر خلاله وهي تقول "ورحمة امي ما أعرفه" خلال سؤالها عن رأيها في موقف اللاعب الدولي محمد صلاح من أحداث غزة التي تتعرض لقصف مستمر من الكيان الصهيوني، قائلة إن ما حدث "مصيبة"، موضحة أن الفيديو اقتطع وخضع للمونتاج ليظهر بهذه الصورة.

وأكدت في تصريحات صحفية، أنها لا يمكن أن تهاجم محمد صلاح قائلة: "ده حبيبي.. وحبيب الكل"، وتمنت أن يعلم الجميع حقيقة التلاعب بالمقطع.



وكانت لبلبة أشارت في بيان سابق إلى أنها تلقت دعوة من نقابة الممثلين المصرية لحضور وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذهبت بالفعل إلى هناك، قبل أن يتجمع حولها عدد من الصحافيين، ووجهوا لها سؤالا عما يجري في فلسطين.



وتحدثت لبلبة من كل قلبها، معربة عن وجعها لما يجري، وما يتعرض له الأطفال والنساء.