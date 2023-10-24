بعد تصدرها التريند.. هؤلاء النجوم ردوا على رسالة التهديد الإسرائيلية للمطربة أنغام

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة أنغام، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعد أن تلقت رسالة تهديد إسرائيلية على هاتفها، بعد بدء المعركة بينها وبين أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد نشرت أنغام عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”، قائلة: “تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، وهو ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة”.

انغام تتعرض لرسالة تهديد إسرائيلية

وتابعت:" نعلم جيدًا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إذا تذكركم التاريخ في الأصل، لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرًا على جبينكم الذي نكسناه".

وأضافت:" لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرًا على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه".

أنغام تدعم القضية الفلسطينية

وأكملت: "ستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تُذكركم دوما بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدا كل ساعة لا كل عام".

وواصلت:"شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا".

منى عبدالغني ترد على رسالة تهديد انغام

وعلقت الإعلامية منى عبدالغني على تهديد انغام قائلة:"الاحتلال بدأ يكشف عن وجهه القبيح، وأن رد أنغام كان قاسيًا عليهم، وقامت بقراءته على الهواء".

تعليق هبة الأباصيري على رسالة أنغام

ومن جانبها علقت الإعلامية هبة الأباصيري، على رسالة أنغام مؤكدة أن هذه قوة مصر الناعمة، موجهة الشكر لها لأن هذا دورها والمتوقع منها، مشيرة إلى أن مزابل التاريخ قد ترفض هؤلاء.

تعليق بشرى على رسالة التهديد الإسرائيلية

وعلقت الفنانة بشرى على رسالة التهديد التى أرسلها الإسرائيليون للمطربة أنغام على هاتفها وذلك على التغريدة التي نشرتها على حسابها الشخصي عبر “إنستجرام” قائلة: “لازم رسالة التهديد تترجم للغات مختلفة، وتوصل لكل شعوب العالم، عشان الناس تعرف أكثر وتتأكد من ممارسات مجرمي الحرب”.

أزمة أنغام والمتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي

يذكر أن المطربة أنغام، لم تتمالك نفسها أمام تحذيرات المتحدث باسم جيش الاحتلال، لأهالي حي الزيتون في قطاع غزة بالتحرك إلى الجنوب، وردت عليه في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” تويتر سابقا قائلة: “ربنا ياخدك ويريحنا من وشك” مما تفاعل رواد “ إكس ”.