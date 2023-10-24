نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزء الثاني الأبطال الحقيقين للعملية إيلات يشيدون بفيلم "الطريق إلى إيلات" ومبدعيه في برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار القبطان عمر عز الدين أحد الأبطال لتمليك الخير السفن الحربية ورصيف إيلات، أنها كانت خمس محاولات أو اختراقات لعدد من المواقع والرصيف الحربي بيت شيفع وبيت يم، مشيرًا إلى أن في سبتمبر كانت هناك إغارة علي الزعفرانة سنة ٦٩، وبسبب هذا الأمر تم تعيين قائد جديد للبحرية ولا بد من تدمير السفينتين بيت شيفع وبيت يم ومن هنا كانت البداية لتدمير السفن والرصيف.

الأبطال الحقيقيين لعملية إيلات

بينما أشار اللواء نبيل عبد الوهاب خلال حلول الأبطال الحقيقيين للعملية إيلات ونجوم العمل والفيلم السينمائي مع الدكتور عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس” علي شاشة الحياة، إن الانفجار في الفيلم " الطريق إلى إيلات" كان أروع وأقوى وكنت حاضر وكان التصوير في ميناء أبو قير.

وعقبت المخرجة إنعام محمد علي، أن هذا الانفجارات وقوتها ودقتها بيعود إلى العديد من الجهات والمفرقعات ودور كبير للمصور العالمي سعيد الشيمي.

ديكور السفينة بفيلم “ الطريق إلى إيلات ”

واشار القبطان عمر عز الدين عن رووعة الديكور بالفيلم وتجسيد للسفينتين، وعمل ديكور لسفينة كبيرة وعليها علم اسرائيلي والفضل إلى روعة مهندس الديكور حسام وكانت الواجهة لشكل سفينة بيت يم ومن الخلف سفينة حربية.

كواليس مشهد توسيع اللغم بفيلم الطريق إلى إيلات

وعن مشهد المفجر ودخوله اللغم أجاب اللواء نبيل نور الدين بأن المشهد الذي قام به الفنان القدير نبيل الحلفاوي ومحاولته توسيع اللغم بأنه حقيقي ولكن اللغم لا ينفجر بالحرارة، وعلقت المخرجة إنعام محمد علي أثناء تصوير هذا المشهد كان البطل الحقيقي حاضر واحضر لغم مشابه.

أجواء تصوير فيلم الطريق إلى إيلات

وأشار الفنان محمد عبد الجواد إلى أن اجواء التصوير كانت رائعة وكلنا تعرضنا للإصابة وهناك من وقع من الجبل وأنا أصيب بحرق والخد كان بيقع، وطارق النهري أصيب بضربة شمس.