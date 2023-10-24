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لهذا السبب.. إيناس مكي تتعرض لهجوم كبير من جمهورها

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أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الفنانة إيناس مكي إلى هجوم كبير من متابعينها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام”، وذلك بعد أن نشرت مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية “سطلانة”، واتهمها الجمهور بأنها ترقص على أوجاع فلسطين وأنها في عالم موازي بعيد عن الأحداث، حيث ردت إيناس مكي على التعليقات المسيئة لها ووجهت رسالة للمتابعين بأن لا أحد يزايد عليها وطنيتها ومشاعرها الإنسانية.

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رد إيناس مكي بعد الهجوم عليها عبر موقع إنستجرام 

 

وعلق أحد المتابعين للفنانة إيناس مكي على مقطع الفيديو قائلة: "ايه التفاهة دي.. أطفال بتموت في غزة كل ثانية، وأنتي بترقصي على خيبتك ولا ايه مش فاهمة ؟، لترد عليها إيناس مكي:" لا برقص على خيبة العالم والدول والمؤسسات".

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علاقة إيناس مكي بشقيقها أحمد مكي

 

يذكر أن الفنانة ايناس مكي تحدثت سابقًا عن سبب عدم عملها مع شقيقها النجم احمد مكي خلال شاشة هي، قائلة: “ رديت على النقطة دي في جميع اللقاءات التليفزيونية ولو دخلتي ع أي أكونت شخصي منزلهم فيديوهات بقول ارحمونا، أنا بنت المهنة من ٢٦ سنة فاتوا، طبيعي لو انتي شخص مشهور واخوكي ميجا ستار الناس هتفضل ترغي وتهري في نفس المنطقة”.

 

وأضافت  إيناس مكي  :"طلعونا متخانقين، طلعونا واخدين قرار منشتغلش مع بعض والله ما حصل، طلعونا في بينا مشادات وهو راجلي وسندي واللي ليا في الدنيا وصلت أنهم قالوا ليه مفيش صور ما بينهم دا انتو ناس غريبة جدًا؟". 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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