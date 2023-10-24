تفاصيل شخصية رشدي الشامي في فيلم "فرقة الموت"

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان رشدي الشامي على فيلم“ فرقة الموت”، الذي يتم تصويره حاليًا مع النجم أحمد عز، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

شخصية رشدي الشامي في فيلم فرقة الموت

ويجسد الفنان رشدي الشامي شخصية رجل صعيدي اسمه الشيخ عواد ضمن أحداث فيلم “ فرقة الموت ”.

نجوم فيلم فرقة الموت

فيلم “فرقة الموت” من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وخالد كمال، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم فرقة الموت

وتدور أحداث فيلم “فرقة الموت” في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويدخل خلاله أحمد عز الذي يقدم شخصية ضابط في صراعات مع خط الصعيد الذي يجسد شخصيته آسر ياسين، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن الاجتماعي.

رشدى الشامي

أخر أعمال رشدى الشامي

شارك الفنان رشدى الشامي مؤخرًا في رمضان الماضي 2023 خلال مسلسل “ تحت الوصاية ” الذي حقق نجاحًا كبيرًا مع النجمة منى زكي وأحمد خالد صالح وثراء جبيل ودياب وغيرهم من النجوم وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل تحت الوصاية تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي عبر شاشة تلفزيون قناة دي إم سي، وحقق نجاحًا غير مسبوق منذ عرض أولى حلقاته في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.وكانت تدور أحداث المسلسل حول سيدة أرملة تهرب بطفليها من بطش أهل زوجها إلى محافظة أخرى، لتعمل رئيسة مركب صيد، وسط الصيادين الرجال، ويسرد المسلسل خلال 15 حلقة العقبات والمشكلات التي تواجهها بعد الهروب.