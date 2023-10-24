نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. مي كساب تبدأ تصوير الموسم الخامس من مسلسل " اللعبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة مي كساب للتحضير للموسم الخامس من مسلسل “اللعبة”، وذلك بعد موسم رمضان المقبل 2024، وقد حققت الأجزاء الأربعة السابقة نجاحًا كبيرًا خلال عرضها عبر منصة شاهد.

أحداث مسلسل اللعبة الموسم الرابع

وحقق الموسم الرابع من “ اللعبة ” نجاح جماهيري كبير عبر منصة شاهد خلال عرضه في مايو الماضي، حيث شاهد المسلسل تحديات عديدة بين شيكو وهشام ماجد التي تحددها اللعبة من أجل الفوز بمكافآت مادية، ولكل منهما فريقه الخاص، وقدمت مي كساب شخصية زوجة هشام ماجد، فيما لعبت ميرنا جميل دور زوجة شيكو.

نجوم الموسم الرابع من مسلسل اللعبة

الموسم الرابع مسلسل " اللعبة " شارك في بطولته شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، أوتاكا، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمد الصاوي، ومحمد عمرو الليثي.

كما شارك في العمل مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم: أكرم حسني، ريهام عبد الغفور،محمد عبدالعظيم، وعصام الحضري، والمسلسل من سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني.

ما هي آخر أعمال مي كساب؟

شاركت مي كساب مؤخرًا في رمضان الماضي 2023 بمسلسل “ جعفر العمدة ” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، بطولة الفنان محمد رمضان وشاركه في العمل كل من: هالة صدقي، عصام السقا، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، طارق النهري، فتوح أحمد، جوري بكر، أحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي.