المخرج "شون ليفي" يؤكد عمله على فيلم جديد من عالم Star Wars

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المخرج شون ليفي أنه الآن يعمل على مشروع فيلم سينمائي جديد تستكمل به قصة أفلام حرب النجوم، في تعاون جديد مرتقب له مع شركة ديزني.

ووفق ما ذكرته ديلي ميل، تحدث شون ليفي في حوار جديد عن الفيلم القادم، دون أن يحدد ما أن كانت شخصية "كيلو رين" ستكون ضمن الأحداث.

Star Wars

عودة ديزي رايدلي

و بعد الثلاثية الناجحة التي ظهرت في بطولتها من عام 2015 حتى عام 2017، تستعد الممثلة الشابة ديزي رايدلي للعودة للظهور في بطولة سلسلة جديدة من أفلام حرب النجوم.

وخلال مؤتمر جماهيري حاشد تم الإعلان خلاله عن مجموعة من أحدث الأعمال المرتقبة التي ستطرح ضمن عالم حرب النجوم، أعلن عن ثلاثية جديدة ستكون من بطولة رايدلي تطرح في ترتيب زمني مختلف.

The Last Jedi

وفيلم The Last Jedi، كان أحدث مشروع سينمائي تظهر به ديزي رايدلي في دور البطولة، وطرح عام 2017، من بطولة مارك هامل في دور لوك سكاي ووكر، وجون بويجا وآدم درايفر وكاري فيشر وكيلي ماري تران.

أحدث أعمال حرب النجوم

وكان قد انطلق عرض الحلقة الأولى من الموسم الجديد من مسلسل The Mandalorian المشتق من عالم أفلام STAR WARS، خلال شهر مارس الماضي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الحلقة الأولى من المسلسل حظيت بترحاب كبير من النقاد، لما قدمته من أحداث مميزة، عوضت عشاق العمل الذين انتظروا عرضه لفترة طويلة.