انت الان تتابع خبر ميار الببلاوي بتعليق صادم على فيديو محمد رمضان الأخير؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي رأيها في الفيديو الأخير الذي شاركه الفنان محمد رمضان، والذي دعى من خلاله الحكومات للحرب.

وقالت: "هو عنده حمية الشباب لأنه كان لسه بيخدم في الجيش من سنتين لكن كلامه مش محسوب.. احنا عارفين الكوراث اللي بتنتج عن الحرب ومنقدرش نستغنى عن أولادنا".وكانت ميار الببلاوي تراجعت عن موقفها الذي دافعت فيه عن الفنانة وفاء مكي في قضيتها التي تخص تعذيب الخادمتين، فبعد أن برأتها خرجت بعدها وغيرت كلامها.

وقالت: "اللهم لك الحمد ربنا ظهر الحقيقة من شاهد عيان، وكده أنا كنت بأنب ضميري على الفاضي، سؤال إيه اللى بتعمليه ده يا وفاء، أنا قلت إن في موقف حصل لكن كده أتحسمت كفاية بقى، ملقتيش حد تدوسى عليه غيري وتمثلي البراءة، أوعلشان أنا مش بتاجر بالموضوع ورافضة أتهم بأني بجري ورا تريند، وأفضل ألف معاكم على القنوات والمواقع بالشكل المستفز دا".

وتابعت: "أنا قلت شكوكي وموقف حصل، الحمد لله إنه كان ولا هيقدم ولا يأخر سؤال فين دليل براءتك دا؟، أنا قلت للناس إنه حصل كذا فقط، واللي حصل دا ملوش أي قيمة خالص بعد شهادة الشاهد دا، وبعد مقريت التحقيقات والتقارير قد إيه أنا كنت هبلة".

وأضافت: "في كل مكان تكذبي وأنتِ عارفة إنك مش مظلومة، وأنا الحمد لله أتاكدت إنك مذنبة، والحكم عين الحقيقة كده لما جولى مكنوش جايين من عندها، وكده المخدمتيه كذابة، شاهد العيان ده ريح قلبي، اخرسي بقى حسبى الله ونعم الوكيل فيكي، لا وليكي عين تكذبي وتقولي إنك بريئة، وقال كمان مش مسمحاني أخس".