نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوي: أواصل تصوير فيلم " المقسوم".. وقريبًا مشروع مهم مع مدحت العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ليلى علوي في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والذي بدأت فعالياته الأحد الماضيم في أكاديمية الشارقة للفنون ويستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، وكشفت عدة تصريحات خلال مهرجان الشارقة حول فيلم “ المقسوم ذ” كما تحدثت عن أبرز أعمالها الدرامية وافضل المخرجين.

ليلى علوى تواصل فيلم المقسوم

وقالت ليلى علوي أنها تواصل حاليًا تصوير فيلم “ المقسوم ” وسوف تقدم خلال الفيلم أغنية، ويشارك في العمل كل من شيرين رضا وسماء إبراهيم، تأليف هيثم دبور، ومن إخراج كوثر يونس وتأليف هيثم دبور، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي.

تعاون ليلى علوي مع مدحت العدل

كما تحدثت ليلى علوي عن تعاونها مع السيناريست مدحت العدل، وقالت :" قدمت معه مسلسل حديث الصباح والمساء الذي يعد واحدًا من أهم المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية، وسأتعاون مع مدحت العدل في أكتر من مشروع مهم".

يذكر أن مسلسل حديث الصباح والمساء عرض في عام 2001، وشارك في بطولته كل من: ليلى علوي، دلال عبدالعزيز، خالد النبوي، منة شلبي، عبلة كامل، أحمد خليل، وأحمد ماهر، ومن تأليف محسن زايد، مأخوذ عن قصة لـ نجيب محفوظ، ومن إخراج أحمد صقر.

أبرز المخرجين التي تعاونت معهم ليلى علوى

وأضافت : “اشتغلت مع معظم المخرجين المهمين منهم عاطف الطيب ويوسف شاهين، وكان نفسي أشتغل مع صلاح أبو سيف”.

وتابعت:"تعلمت من كل المخرجين العظماء الذين تعاونت معهم، ومفيش حد اشتغلت معاه إلا وكان في علاقة مثمرة وناجحة بينا سواء كان مخرج أو ممثل، وسعيدة كثيرًا بالأعمال العديدة التي قدمتها في مسيرتي وأحرص دائمًا على الحفاظ على مشاعر المودة والمحبة في التعامل مع الآخرين".