أوما ثورمان تحتفل بإطلاق مبادرة خيرية في نيويورك بعنوان Room To Grow

القاهرة - محمد ابراهيم - كان للنجمة الكبيرة أوما ثورمان حضورًا مميزًا ضمن فعاليات أحد الحفلات الخيرية التي انطلقت بعنوان Room To Grow في مدينة نيويورك.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور أوما للحدث المميز، الذي شهد حضور إعلامي كبير، احتفائا بظهورها في حدث رسمي بعد غياب عن الأنظار.

ولحق بالفاعلية حضور أوم ثورمان كضيفة على برنامج التليفزيون الصباحي "ذا فيو".

أوما ثورمان

مبادرات هوليوود

وفي نفس السياق، سبق أن استضاف النجم كيفن كوستنر حفل جمع تبرعات في منزله الضخم بمدينة سانت باربرا، وخلال مراسم الحفل حصل على تكريم شرفي خاص قدمه له الأمير هاري الراعي لجمع التبرعات.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من قبول كوستنر للجائزة الشرفية التي حصل عليها من الأمير هاري، بحضور عدد من كبار نجوم هوليوود، وزوجة الأمير هاري ميجان ماركل.

مشاريع قادمة

وكان مقررًا أن يتم عرض مسلسل Yellowstone في موسمه الخامس على جزئين، الجزء الأول يستمر عرضه حتى الحلقة الثامنة.

وما تبقى من حلقات الموسم الخامس، يعود للعرض بداية من فترة صيف 2023، ليستكمل أحداث الموسم الحاسم في قصة المزرعة الشهيرة وأسرة "داتون".

تفاصيل عن العمل

ومسلسل Yellowstone، هو من أنجح الأعمال الدرامية التي طرحت خلال السنوات الخمس الماضية، واعاد تجديد شعبية أعمال الغرب في السينما الأمريكية.

والمسلسل، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم المميزين، في مقدمتهم يأتي النجم كيفن كوستنر، الذي يجسد دور رب الأسرة "جون داتون".