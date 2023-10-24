انت الأن تتابع خبر تطورات جديدة في قضية دنيا بطمة وحمزة مون بيبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تطور جديد في القضية التي رفعتها الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ضد الفنانة سعيدة شرف ورضي البوزيدي.وفقًا لما ذكرته صحيفة «هسبريس» المغربية ، أن المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش المغربية، قررت تأجيل جلسة النظر في القضية التي رفعتها دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ضد عارضة الأزياء الفنانة سعيدة شرف واليوتيوبر رضى البوزيدي المعروف “ولد الشينوية”.

تفاصيل الحكم على دنيا بطمة

كما أعلنت المحكة الابتدائية تأجيل النظر في القضية إلى 4 ديسمبر 2023 وذلك بسبب غياب المدعي عليها في الجلسة التي أقيمت اليوم كما أشار القاضي الخاص بالقضية على تواجد أطراف الخلاف في الجلسة القادمة يوم 4 ديسمبر 2023 وستكون الأخيرة وبعدها سيبدأ القاضي النظر إلى ملف القضية.

تفاصيل الحكم على دنيا بطمة

كما أعلنت المحكة الابتدائية تأجيل النظر في القضية إلى 4 ديسمبر 2023 وذلك بسبب غياب المدعي عليها في الجلسة التي أقيمت اليوم كما أشار القاضي الخاص بالقضية على تواجد أطراف الخلاف في الجلسة القادمة يوم 4 ديسمبر 2023 وستكون الأخيرة وبعدها سيبدأ القاضي النظر إلى ملف القضية.

اتهام لـ دنيا بطمة

الجدير بالذكر أن دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام قاموا باتهام سعيدة شرف و رضى البوزيدي المعروف “ولد الشينوية” بالقذف والابتزاز والتشهير بسبب القضية المعروفة والمثيرة على وسائل الإعلام المحلية بأسم “حساب حمزة مون بيبي”، وتعتبر قضية حمزة مون بيبي، قد أثارت جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد عملية تشهير واسعة يقودها حساب مزيف على “سناب شات”

وقد شهدت تلك القناة استهدفت العديد من المشاهير وبث مجموعة من الأسرار المتعلقة بحياتهم الخاصة وخصوصًا الفنانات المغاربة التواجدون في الخليج وقد تحدث الكثير من الفنانين المغاربة أن تلك الحساب قام بتخريب حياتهم الشخصية من خلال الفيديوهات الذي يتم نشرها على موقع سناب شات.